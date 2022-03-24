РИАМО - 24 мар. Заметный рост легковых автомобилей наблюдается на платных трассах в России, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы увидели небольшое снижение трафика по грузовикам, но резкое повышение трафика по легковым автомобилям», – сказал Петушенко.

Он отметил, что особенно рост заметен на трассе М-4 из Москвы в Новороссийск.

«Мы для себя видим главную задачу по южному проекту – привести дороги в нормативное состояние в кратчайшие сроки, чтобы наши пользователи не заметили никаких проблем», – уточнил Петушенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко в четверг проверили ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Казань в Павловском Посаде.

Участок трассы М-12 Москва – Казань от ЦКАД до дороги А-108 в Подмосковье планируют сдать досрочно в 2022 году.