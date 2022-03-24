РИАМО - 24 мар. В Подмосковье инвесторам намерены предложить участки вдоль трассы М-12 Москва – Казань для строительства заправок, гостиниц и кафе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в четверг проверил ход работ на первом пусковом комплексе нулевого этапа трассы М-12 в Подмосковье, который проходит от ЦКАД до дороги А-108. Запуск 6-полосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево.
Он отметил, что такой же запрос есть и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и на трассе Москва – Санкт-Петербург.
Участок трассы М-12 Москва – Казань от ЦКАД до дороги А-108 в Подмосковье планируют сдать досрочно – уже в 2022 году. При этом всю трассу планируют запустить также досрочно – в 2023 году.
Ранее Воробьев сообщил, что введенные санкции не помешают в срок и с опережением графика завершить строящиеся в Подмосковье дороги, а также начать новые проекты.
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