РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Жительниц Балашихи приглашают в открытые Telegram-чаты женских консультаций городского округа, сообщается в Telegram‑канале Балашихинской областной больницы.
Чат женской консультации в поликлинике №2 (ул. Третьяка, 4) - https://t.me/gkp2balob; в поликлинике №6 (шоссе Энтузиастов, 62) - https://t.me/balobOB/17; в мкрн Железнодорожный (Саввинское шоссе, 6) - https://t.me/gkzheldorbalob.
Ссылка на Telegram‑канал Балашихинской областной больницы: https://t.me/balobOB.
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