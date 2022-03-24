РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко проверили ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде, где движение планируют открыть уже в этом году, передает корреспондент РИАМО.

Речь идет об участке автомобильной дороги М-12 от Центральной кольцевой автомобильной дороги до А-108 «Московское большое кольцо» вблизи города Орехово-Зуево. Работы ведутся в рамках указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.

На протяжении первого пускового комплекса практически везде устроено земляное полотно, а на 12 км уже выполнены работы по укладке асфальтобетона. Устанавливают ливневую канализацию, также идет строительство очистных сооружений.

«Для нас это важная дорога во всех отношениях. Носовиха очень сильно перегружена. Трасса поспособствует ее разгрузке и разгрузке других дорог в этих муниципалитетах», – сказал Воробьев после доклада строителей и поставщиков.

Всего на первом пусковом комплексе нулевого этапа (от ЦКАД до А-108) запроектировано 11 мостов и путепроводов, а также две транспортные развязки: с ЦКАД и А-108, мост через реку Клязьма. На большей части искусственных сооружений (ИССО) работы идут круглосуточно.

«Для нас дороги – это приоритет. <...> Я очень благодарен федеральному правительству. Все те проекты, которые были одобрены президентом, идут в графике», – подчеркнул Воробьев.

По территории Московской области пройдет 78 км трассы М-12. Протяженность нулевого этапа трассы составит 65 км.

Запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево, снизить количество транзитного транспорта на М-7 «Волга», в также вдвое сократить время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного.

Строительство нулевого этапа М-12 разделено на два пусковых комплекса: от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108 рядом с Орехово-Зуево и от соединения с Северо-восточной хордой до ЦКАД. Также по территории Московской области частично проходит первый этап (11 км).

Проектом предусмотрено строительство трех транспортных развязок на нулевом этапе: с Носовихинским ш. в г.о. Богородский; с ЦКАД в Ногинске; с А-108 (большая бетонка) в Орехово-Зуево.