РИАМО - 24 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1163 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии число официально зарегистрированных заболевших в городе достигло 2 733 212, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столичные больницы за сутки доставили 191 пациента с диагностированным коронавирусом, накануне число госпитализаций составило 162.

Еще 1045 граждан вылечились от инфекции, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 2 538 159. За сутки умерли 26 заразившихся, за весь период пандемии в городе умерли 42 540 Covid-пациентов.

Ранее столичные власти отменили требование об обязательном ношении масок в общественных местах и городском транспорте. Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемической обстановки в Москве.

В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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