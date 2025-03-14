Родители в Москве рассказали, сколько должны зарабатывать их дети

В Москве родители рассказали, какую зарплату они бы хотели видеть у своих детей. Желаемым медианным доходом оказалась сумма в 300 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе группы «Ренессанс Страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Для ответа на волнующий вопрос специалисты опросили свыше полутора тысяч родителей из крупных городов. Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 5% опрошенных. 12% были бы не против, если бы их ребенок получал 100–150 тыс. руб. И 16% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тыс. руб. в месяц.

22% участников опроса хотели бы, чтобы их ребенок получал 200–300 тыс. руб. в месяц, 19% — на уровне 300–500 тыс. руб., 11% — 500 тыс. –1 млн руб. И, наконец, каждый седьмой рассчитывает, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн руб.

Чаще других суммы в 200 тыс. руб. и более называли респонденты из Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской (59%) и Челябинской областей (55%). Реже — участники опроса из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).

При этом участники опроса считают, что деньги — это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно почти каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться. С точки зрения почти трети респондентов (30%), нужно исходить из того, позволит ли выбранная профессия самореализоваться. И лишь 18% считают главным критерием деньги.