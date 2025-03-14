На электросамокатах в РФ могут запретить сигналить и обяжут ездить до 10 км/ч

Российский Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Там есть требования парковки СИМ только под спецзнаками, снижения скорости до 10 км/ч при приближении к пешеходам и запрет сигналить, сообщает РБК .

Так, в инициативе прописано, что парковка электросамокатов будет возможна только в местах, где установлены дорожные спецзнаки. Если их нет, то стоянка СИМ допускается в местах, где они не будут создавать помех для пешеходов.

На электросамокатах запретят ездить по тротуарам, за исключением тех аппаратов, у которых вес составляет до 35 кг, а рядом нет велодорожек. В жилых зонах пешеходам можно ходить как по тротуарам, так и по проезжей части, а электросамокатам — ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам, тротуарам и проезжей части. Также в указанной зоне у пешеходов приоритет в движении, но они не должны создавать необоснованных помех для СИМ.

На самокате может ехать только один человек. Максимальная скорость — до 25 км/ч.

При обгоне пешеходов или езде навстречу велосипедисты и пользователи СИМ должны соблюдать скорость до 10 км/ч, а еще поддерживать безопасную дистанцию до пешеходов и боковой интервал. Если самокат на тротуарах, пешеходных дорожках или зонах создает угрозу для пешеходов, то водитель должен уменьшить скорость до уровня, не превышающего скорость пешеходов.

Как уточнил представитель министерства, эта инициатива дополнит действующее регулирование использования СИМ. Водитель такого средства передвижения будет квалифицироваться как и водитель транспортного средства и нести обязанности и ответственность. Также пропишут более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.

По его словам, предлагается более жестко регулировать движение электросамокатов в тех местах, где может быть внезапное появление пешеходов (арки, углы зданий) и запретить требовать от пешехода пропустить такие средства передвижения, в том числе и сигналом.