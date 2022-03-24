РИАМО - 24 мар. Столичные власти приняли решение выделить гранты на создание импортозамещающих производств. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Это решение является частью пакета мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкций. Поддержку в первую очередь направят на проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта, строительства и др. Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики.

Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей. Эти деньги могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или расширения действующего производства в течение 3-х лет. Четверть гранта (25%) компании смогут получить в виде аванса. Это позволит запускать новые проекты в короткие сроки.

Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на покупку объектов капстроительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и ПО, а также на подключение к инженерным сетям. При этом компенсация расходов на оплату труда сотрудников будет проводиться в объемах до 25% от размера самого гранта.

Заявки предприятий и компаний будет рассматривать экспертный совет по импортозамещению, а отбор стартует в апреле 2022 года.