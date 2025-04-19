На территории Подмосковья введен особый противопожарный режим

На территории Подмосковья постановлением губернатора Московской области А. Ю. Воробьева с 17 апреля 2025 года установлен особый противопожарный режим, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности и увеличиваются штрафы за их нарушение, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«С начала пожароопасного сезона в этом году на землях лесного фонда Московской области зафиксировано 19 пожаров на площади 9,19 га. Причина возникновения большинства из них — неосторожные действия человека с огнем», — уточнил временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Особый противопожарный режим — это мера реагирования на пожароопасную обстановку, которая необходима для снижения рисков возникновения пожаров в лесах, обеспечения безопасности людей, сохранения их жизни и имущества.

Введение данного режима не подразумевает ограничение на пребывание граждан в лесах, но гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит серьёзный штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; должностным лицам — от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; юридическим лицам — от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.



«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.