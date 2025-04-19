Парк Солнечногорска благоустроят к летнему сезону

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик совместно с руководством парка и представителями общественного совета осмотрели территорию городского парка культуры и отдыха. В рамках месячника чистоты и благоустройства Московской области проверили готовность техники и комплектацию сотрудников к летнему сезону, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этом году на пляжную территорию парка завезут 120 кубометров кварцевого песка, заменят опалубку и все сломанные за зиму элементы, обновят детские площадки. Также планируют нанести новую разметку на велосипедных дорожках.

«Парк — одно из главных мест для прогулок и досуга жителей и гостей муниципалитета. Мы полностью готовы к летнему сезону и сделаем все, чтобы радовать посетителей парка. Обеспечение комфорта и безопасности, особенно для детей, — наша приоритетная задача», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В парке задействованы более 50 человек и шесть единиц техники для того, чтобы поддерживать территорию в надлежащем состоянии. Сотрудники наводят порядок в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.