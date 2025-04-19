25-градусная жара ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется жаркая погода, температура может подняться до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет переменная облачность. В Московской области местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость юго-западного ветра не превысит 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Также в регионе до вечера 22 апреля будет действовать «оранжевый» уровень опасности погоды из-за очень высокой температуры.