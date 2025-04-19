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25-градусная жара ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется жаркая погода, температура может подняться до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.