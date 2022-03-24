РИАМО - 24 мар. Инвестор построит школу и детский сад в рамках ЖК Homecity в деревне Румянцево Новомосковского административного округа, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с целесообразностью заключения договора на создание образовательных объектов в рамках жилой застройки по адресу: поселок Московский, в районе деревни Румянцево (НАО).

«Договор будет заключен с ООО «СЗ «Дельта Ком», которое ведет строительство жилого комплекса Homecity в новой Москве. В документе будут отражены параметры и порядок передачи построенных объектов в собственность города», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она рассказала, что в рамках проекта жилого комплекса застройщик обязуется построить школу на 350 мест и детский сад на 150 мест.

«Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – отметила Пятова.