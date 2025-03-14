В Национальном центре «Россия» открылась выставка, посвященная российским спортсменам

14 марта в Национальном центре «Россия» открылась выставка, посвященная знаменитым российским спортсменам и их достижениям на мировой спортивной арене, созданная Российским обществом «Знание» в партнерстве с министерством спорта РФ, сообщает новостной агрегатор СМИ2 со ссылкой на официальный пресс-релиз.

На начальном этапе в рамках экспозиции выставлено 254 медали в 36 дисциплинах от 38 звезд российского спорта.

«Аллея славы» — это не только дань уважения нашим чемпионам, но и важный шаг в популяризации спорта среди молодежи. Каждый стенд, каждая медаль — это история побед, упорства и преданности делу — пример для подражания. Уверен, экспозиция вдохновит молодежь на новые спортивные свершения. Благодарю всех, кто вместе с нами создавал эту выставку, получившую заслуженное место в Национальном центре «Россия», потому что достижения в спорте — это тоже достояние нашей страны, всего нашего общества, — поделился министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Аллея славы» расположена на первом этаже в последнем зале выставки «Путешествие по России» Национального центра «Россия».

Экспозиции выставки посвящены различным видам спорта: боевые искусства, зимние, летние, водные, игровые и воздушные, а также стрелковый спорт и фехтование.

Известно, что проект «Аллея славы» стал продолжением одноименной экспозиции, которая открылась 5 декабря 2023 года на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».