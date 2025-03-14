Гаражные боксы загорелись на улице Плещеева в Москве

На улице Плещеева между Московским финансово-юридическим университетом и школой №6 произошел пожар. Загорелись гаражные боксы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

На данный момент площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из очага пожара газовые баллоны.

На месте виден черный и густой дым. Информация о пострадавших и причины возгорания уточняются.

Ранее в Кемерове недалеко от торгового центра «Я» на Советском проспекте произошло возгорание в одной из квартир. Из горящего жилья спасли маленькую девочку.