Страшный пожар в Кемерове: из горящей квартиры спасли ребенка
Ребенка спасли из вспыхнувшей квартиры на Советском проспекте в Кемерове
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Кемерове недалеко от торгового центра «Я» на Советском проспекте произошло возгорание в одной из квартир, сообщает Сiбдепо.
В пресс-службе МЧС Кузбасса рассказали, что из горящей квартиры была спасена девочка. Также проведена эвакуация пяти жильцов.
В настоящее время пожар локализован. Площадь распространения огня составила 35 кв. м.
Причины возникновения возгорания пока остаются неустановленными, заявили в ведомстве.