Страшный пожар в Кемерове: из горящей квартиры спасли ребенка

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Ребенка спасли из вспыхнувшей квартиры на Советском проспекте в Кемерове

В Кемерове недалеко от торгового центра «Я» на Советском проспекте произошло возгорание в одной из квартир, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе МЧС Кузбасса рассказали, что из горящей квартиры была спасена девочка. Также проведена эвакуация пяти жильцов.

В настоящее время пожар локализован. Площадь распространения огня составила 35 кв. м.

Причины возникновения возгорания пока остаются неустановленными, заявили в ведомстве.