РИАМО - 24 мар. Столичная Госавтоинспекция не будет предоставлять госуслуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений во всех городских подразделениях 27 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Ограничение связано с техническими работами на информационных ресурсах МВД РФ.

При этом административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Граждане, записавшиеся на прием на 27 марта, смогут обратиться за услугами по регистрации ТС и выдаче ВУ в другие рабочие дни как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.