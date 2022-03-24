РИАМО - 24 мар. В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы построят детский сад. Новое образовательное учреждение на 250 мест для воспитанников расположится на Озерной улице, сообщается на сайте мэра Москвы.

Детский сад станет частью жилого комплекса, застройщик уже получил разрешение на строительство.

«Всего в комплексе запланировано построить 3 детских сада, 2 школы, подземные паркинги и торговый центр», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь будущего детского сада составит свыше 5,8 тыс. квадратных метров. Планируется, что здание будет переменной этажности – 2-3 этажа и подземный этаж.