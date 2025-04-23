На юге Москвы мужчина ранил девочку из травматического пистолета
Сотрудники полиции задержала мужчину, который на юге Москвы выстрелил из травматического пистолета в девочку 2013 года рождения, когда целился в собаку, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, девочка гуляла со своей мамой и собакой на улице Ереванская. В какой-то момент собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке.
Уточняется, что девочка находится в больнице.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в подмосковных Люберцах автомобилист ранил курьера из травматического пистолета. После стрельбы злоумышленник скрылся, его объявили в розыск.