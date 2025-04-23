Во Владимирской области эвакуировали 450 человек после взрыва на складе снарядов

После взрыва боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области в пункты временного размещения были эвакуированы порядка 450 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Авдеева.

Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

По его словам, предпринимается все необходимое, чтобы обеспечить возвращение граждан в свои дома уже в среду.

Также он сообщил, что четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 22 апреля прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, происшествие случилось вблизи воинской части. После взрыва над местом ЧП в небо поднялся столб густого едкого дыма. Местные власти организовали эвакуацию жителей семи населенных пунктов.

Позднее в Минобороны России назвали точную причину случившегося. Оказалось, что взорвались боеприпасы из-за пожара внутри части. Все обстоятельства случившегося расследуются.