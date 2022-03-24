РИАМО - 24 мар. Столичные власти приняли решение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении договоров на строительство объектов по заказу города, в том числе в рамках реновации старого жилфонда, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Объем затрат на получение банковской гарантии рассчитают на уровне 0,9% от цены строительно-монтажных работ. На такую же сумму увеличат стоимость госконтрактов.

Поддержать строителей решили в связи с сильным санкционным давлением на Россию.

Предполагается, что данная мера позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с резким ростом расходов на получение банковских гарантий и отказом банков сотрудничать на прежних условиях.