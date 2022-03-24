РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. В подмосковном Королеве 13 школьников получили паспорта, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В торжественной обстановке в интерактивном павильоне «Космос» 13 школьников получили паспорта из рук главы города Игоря Трифонова.

«Получение паспорта — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Желаю бережно относиться к документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации», - сказал Трифонов.

Вместе с паспортами ребята получили по экземпляру конституции Российской Федерации, обложки на паспорт и именные поздравительные открытки.