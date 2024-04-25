Россиянам рассказали, как часто нужно проводить переоценку недвижимости

Преподаватель юридических и социально-гуманитарных дисциплин в университете «Синергия» и владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в разговоре с RuNews24 рассказал, как часто нужно проводить переоценку недвижимости.

Эксперт отметил, что Росреестр проводит переоценку стоимости недвижимости на регулярной основе. Для этого установлены определенные сроки: не реже одного раза в 3 года для обычных городов и не реже одного раза в 2 года — для городов федерального значения.

По словам Палюлина, основная цель переоценки — сохранить достаточный уровень доходов от налога на имущество путем учета инфляционных поправок и увеличения кадастровой стоимости.

Юрист подчеркнул, что владельцы и собственники недвижимости не обязаны проводить переоценку своей недвижимости регулярно. Тем не менее, собственники имеют право сделать это, если считают, что кадастровая стоимость завышена. В таком случае они могут обратиться в соответствующие органы с целью оспорить стоимость и добиться ее пересмотра.