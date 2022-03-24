РИАМО - 24 мар. Город выставил на торги более 300 машино-мест в 8 округах столицы. Больше всего объектов – 150 – находится в Северо-Западном округе. Принять участие в аукционах могут горожане, в том числе индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приобретение машино-мест напрямую у города пользуется спросом у жителей столицы. В 2021 году на торгах было реализовано более 6,5 тыс. парковочных мест, а средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот. По итогам только первых двух месяцев этого года состоялись аукционы по 1238 объектам. Сейчас город предлагает 306 парковочных мест, их площадь варьируется от 11,2 до 23,6 кв. м, а начальная цена за «квадрат» – от 17 до 97 тыс. руб.», – рассказал заместитель мэра.

Объекты располагаются на многоуровневых наземных и подземных парковках. На западе Москвы выставлено 77 лотов, на северо-востоке – 37, на востоке – 25, на юго-западе – 13, в центре столицы предлагается 2 машино-места, а на юге и юго-востоке – по 1.

Самый маленький объект площадью 11,2 кв. м находится на Старомарьинском шоссе, дом 13, а самый большой – 23,6 кв. м – во Внукове на Интернациональной улице. Самая высокая начальная цена за парковочное место достигает 1,3 млн руб. за лот площадью 14,1 кв. м на Цветном бульваре. Он расположен на 3 этаже наземного паркинга с видеонаблюдением и охраной.

Приобрести парковочное место у города можно через аукцион, публичное предложение и продажу без объявления цены. Открытый аукцион предполагает торги на повышение стоимости объекта, побеждает участник, предложивший наиболее высокую цену. Реализация через публичное предложение означает постепенное понижение стартовой цены, при этом максимальное снижение от заявленной стоимости составляет 50%. На аукционе без объявления цены участники предлагают цену сами и победителем становится тот, чье предложение было самым выгодным.

«Среди выставленных на продажу машино-мест 89 будут реализованы на открытом аукционе, 135 – посредством публичного предложения, а еще 82 – на торгах без объявления цены. Заявочная кампания по объектам уже идет, подать заявку на участие можно в первой половине апреля, торги также пройдут в апреле», – добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Информация о выставленных объектах и правилах проведения аукционов опубликована на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

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