Сийярто: Венгрия не позволит Украине стать частью Евросоюза

Власти Венгрии не позволят Украине присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС .

Сийярто прокомментировал новый отчет Еврокомиссии касательно расширения Евросоюза и планах Брюсселя инициировать переговоры о вступлении с Киевом до конца 2025 года. Он заявил, что Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз.

Сийярто напомнил, что для расширения Евросоюза необходимо согласие всех стран-участниц, а население Венгрии четко выразило свою позицию против членства Украины в ЕС.

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — сказал Сийярто.

