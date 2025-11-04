Скончался телеведущий Юрий Николаев

сегодня в 21:01

Сегодня утром в СМИ появились новости о том, что телеведущему Юрию Николаеву стало плохо дома и его госпитализировали, пишет SHOT .

Известному телеведущему было 76 лет.

Актер Юрий Николаев уже длительное время боролся с заболеванием легких.

В ноябре 2024 года его уже клали в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких.

Юрий Николаев известен по таким музыкальным телепрограммам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».