Скончался телеведущий Юрий Николаев
Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости
Сегодня утром в СМИ появились новости о том, что телеведущему Юрию Николаеву стало плохо дома и его госпитализировали, пишет SHOT.
Известному телеведущему было 76 лет.
Актер Юрий Николаев уже длительное время боролся с заболеванием легких.
В ноябре 2024 года его уже клали в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких.
Юрий Николаев известен по таким музыкальным телепрограммам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».