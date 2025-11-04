сегодня в 20:58

В Британии скончался самый богатый человек, 85-летний Гопичанд Хиндуджа

Самый состоятельный житель Великобритании, бизнесмен индийских корней и миллиардер, 85-летний Гопичанд Хиндуджа, ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Хиндуджа скончался 4 ноября после затяжной болезни. С каким именно заболеванием он боролся, не уточняется.

По данным Sunday Times, семейное состояние Хиндуджа оценивается в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 миллиардам долларов по актуальному курсу. Ключевым активом семьи является инвестиционная группа Hinduja Group.

Хиндуджа и его старший брат Шричанд переехали из Индии в Великобританию в 1980-х годах. После смерти Шричанда в 2023 году Гопичанд занял пост председателя Hinduja Group.

