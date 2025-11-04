В Лыткарине отметили День народного единства

4 ноября в городе Лыткарино прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства. В Доме культуры «Центр молодежи» состоялся праздничный концерт, в ходе которого выступили местные творческие коллективы и исполнители, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лыткарино.

Кроме культурной программы, на базе Дома культуры состоялся сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Жители города активно приняли участие, поддержав инициативу и проявив дух взаимопомощи и солидарности. Все собранные товары будут переданы в областной распределительно-ресурсный центр.

Жительница города Лыткарино Карина Амичба поделилась своими впечатлениями: «Очень много людей пришли посмотреть концерт и отметить такой великий праздник. Концерт замечательный, приятно послушать наших вокалистов и оценить хореографические способности жителей нашего города. Желаю быть всем дружными, смотреть в светлое будущее и верить в мир».

Праздничный концерт посетили порядка 500 жителей округа. Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере, объединив жителей разных поколений и национальностей в едином стремлении к миру и согласию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.