РИАМО - 24 мар. На mos.ru запустили новую специальную страницу «Стабилизация экономики Москвы», где собрали всю актуальную информацию о помощи гражданам и бизнесу столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На этой странице опубликованы данные о мерах поддержки в социальной сфере, торговле, промышленности, трудоустройстве, здравоохранении и строительстве. Раздел будет оперативно обновляться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял ряд решений, направленных на поддержку бизнеса и москвичей. Они касаются субсидий, льготного кредитования, импортозамещения, отсрочек по аренде, госконтрактов, грантов. Подробности можно найти на странице «Стабилизация экономики Москвы».

Также в этом разделе указаны контакты прямой линии штаба по защите бизнеса, горячих линий поддержки промышленности Москвы, центра поддержки экономики и другие. ​