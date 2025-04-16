Заучивание и излишний стресс: названы 5 главных ошибок при подготовке к ЕГЭ

Как сдать ЕГЭ на хороший балл? Этот вопрос интересует всех старшеклассников, особенно сейчас, в период активной подготовки к итоговым экзаменам. Кто-то надеется на удачу, кто-то разрабатывает собственный план подготовки, а кто-то полагается на советы выпускников прошлых лет. Важно избежать пяти главных ошибок при подготовке к ЕГЭ, рассказала РИАМО методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич.

«Каждый школьник сам выбирает время, нагрузку и последовательность при подготовке к ЕГЭ. Но иногда случается так, что, казалось бы, отличный план не срабатывает и вместо заветных 100 баллов выпускник получает в два раза меньше», — добавила Пудлич.

1. Неправильное распределение времени

Огромная проблема школьников во время самого экзамена — потеря времени на перенос ответов в бланк, на устный счет, на повторное прочтение вопроса и формулировку ответов. Поэтому на этапе подготовки следует точно определить время, которое нужно потратить на каждое действие, включать таймер и стараться не выходить за временные пределы.

«Все элементарные операции должны быть доведены до автоматизма. Также следует разработать детальный план подготовки с разбивкой по темам: идти от простого к сложному, определить проблемные места, расставить дедлайны», — рассказала эксперт.

2. Выбор большого количества предметов

Бывает сложно определиться с желаемым вузом. Выпускник обычно выбирает те университеты, которые на слуху, более престижны, и старается поступить в них. Но есть и другие вузы, и будущие абитуриенты держат их как запасной вариант. Из-за этого увеличивается список предметов, по которым необходимо сдать экзамен.

«Поэтому определитесь с вузом, узнайте, что за предметы нужно сдавать, и ищите дополнительные вузы с тем же набором предметов. Не надо набирать целый список, лучше сфокусироваться на чем-то конкретном», — посоветовала методист.

3. Заучивание вместо понимания предмета

ЕГЭ проверяет знания и понимание материала предмета на нескольких уровнях: базовом, повышенном и высоком. Последний больше про творчество и глубину. Если просто заучить формулы, даты, алгоритмы, не разобравшись в том, как они устроены, любое изменение формулировки задания на экзамене будет неприятным моментом. Заниматься «нарешкой» — абсолютно неверная стратегия.

«Разберитесь с теорией, с тем, как устроено правило, и отработайте задания на него. Осознайте, что ваш результат зависит не только от школы, репетитора или лайфхака, но и от вас самих. „Волшебной таблетки“ нет, не берите максимальных высот, если до начала подготовки вы были на среднем уровне. Определите максимально возможный балл для вас и дерзайте!» — добавила Пудлич.

4. Неправильный подбор материалов

Каждый год разработчики ЕГЭ выпускают демонстрационные варианты заданий, кодификаторы и спецификации. Нужно убедиться, что те пособия, которые порекомендовали, содержат актуальные задания, ведь содержание экзамена периодически меняется. Для каждого предмета есть свои критерии оценивания. Нужно быть знакомыми с ними, понимать, за что можно потерять балл, а где — немного схитрить и получить дополнительный балл.

«Не забывайте про методические рекомендации для учеников, которые готовятся к экзамену самостоятельно. Там можно найти ответ на вопросы о правильном оформлении: за что точно не снимут балл или что можно не писать в бланке. Учиться на чужих ошибках — отличная практика, чтобы не допускать своих. Не игнорируйте пробные экзамены. Они помогут вам выявить пробелы, показать слабые места в знании предмета», — рассказала специалист.

5. Отсутствие психологической подготовки

Экзамены — большой стресс для выпускника, и эмоции могут сыграть со школьником злую шутку. Излишняя уверенность или, наоборот, сильная паника могут навредить даже отличнику. В первом случае ученик не сможет оценить экзамен адекватно и уделит недостаточно времени подготовке, поверхностно прочитает формулировки заданий, а во втором — нерационально выстроит свой рабочий день, устанет и не сможет сосредоточиться.

«Совет такой: не забывайте давать себе время на отдых, досуг с близкими и друзьями, это не ошибка в подготовке, а вклад в ваше устойчивое психологическое состояние», — добавила методист.

Важно помнить, что экзамен — лишь малая часть жизни, а не вся жизнь. Он не определяет будущее или ценность как человека. Нужно сосредоточиться на процессе, а не на результате, заключила Пудлич.