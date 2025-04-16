Могут быть полярные сияния: мощная магнитная буря накрыла Землю

До планеты добрались два огромных солнечных протуберанца. Космический удар привел к мощной магнитной буре, которая будет наблюдаться с перерывами до утра 17 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что пик бури будет утром 16 апреля (уровень G3 и G2 — сильная и средняя), а также в ночь и утром 17 апреля (G2 и G1 — средняя и слабая).

«Конфигурация межпланетного магнитного поля благоприятна для полярных сияний. Выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей появления Авроры», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, полярное сияние можно будет наблюдать в ночь на 16 и 17 апреля. Оно возможно даже в средних широтах.