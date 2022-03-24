РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Акцию по сбору донорской крови «Я спасаю жизнь» проведет Московский областной онкологический диспансер (МООД) в Балашихе, сдать кровь можно будет в четверг в отделении переливания крови, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Донорская кровь в МООД требуется ежедневно. Ведь без переливания крови невозможно вылечить взрослых и детей в стационаре. Особенно большой процент крови идет в детское отделение, где лечатся дети с лейкозом, и без переливания крови им не прожить.

Если не получится прийти в четверг, это можно будет сделать в любой день – со вторника по пятницу – с 8:00 до 12:00. Всем желающим сдать кровь необходимо взять с собой паспорт и маску.

Медики советуют донорам накануне сдачи крови воздержаться от жирной пищи, жареного, острого, копченого, молочных продуктов, яиц, масла, шоколада. Ужин должен быть легким и не позднее 19:00. За 72 часа – исключить прием аспирина и анальгетиков.

Утром в день сдачи крови возможен только легкий завтрак: без молока и масла, макароны, сладкий чай, компот, сухари, сушки. За час до сдачи крови нельзя курить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)521-56-38 (отделение переливания крови). Адрес: Балашиха, ул. Карбышева, д. 6 (административный корпус, 1 этаж).