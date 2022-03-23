РИАМО - 23 мар. Роскомнадзор в среду заблокировал на территории Российской Федерации сервис News.Google, пишет газета «Известия».

Это произошло из-за обеспечения доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции на Украине, которую проводит РФ.

Google News — бесплатный агрегатор новостей, который предоставлен и управляется компанией Google Inc. Он был создан в 2002 году и служит для выбора самых актуальных новостей из тысяч публикаций по всему миру.

22 марта в России признали экстремистскими соцсети компании Meta. Речь идет об Instagram и Facebook. Они были заблокированы 14 марта за снятие запрета к призыву насилия в отношении русских.