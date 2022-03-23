РИАМО - 23 мар. Руководитель отдела по тестированию, кастомизации и сертификации Honor в РФ, Турции и странах СНГ Максим Филин отметил, что смартфоны на Android и другие гаджеты нагреваются, когда испытывают повышенные нагрузки, это может быть и при плохом сетевом покрытии. Об этом сообщает Газета.ru.
«Существует фактор плохого сетевого покрытия. Если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать, например, смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может разогреваться», - рассказал Филин.
Он пояснил, что в такой ситуации все силы системы гаджета брошены на условный модем, который стремится обеспечить то, что хочет получить пользователь.
По его словам, пользователи, которые скачивают платные приложения со сторонних сайтов бесплатно, часто могут сталкиваться с рядом неприятностей. Например, может произойти передача личных данных посторонним или заражение вирусом. Такие процессы также могут быть причиной перегрева смартфона.
«Следующий кейс — это использование смартфона во время зарядки. Современные устройства рассчитаны на тяжелые нагрузки, для этого они понижают производительность, яркость и так далее. Тем не менее, ситуация перегрева здесь также возможна, поэтому смартфон во время подзарядки перегружать сверхсложными задачами не стоит», — заключил специалист.
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