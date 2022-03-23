РИАМО - 23 мар. Руководитель отдела по тестированию, кастомизации и сертификации Honor в РФ, Турции и странах СНГ Максим Филин отметил, что смартфоны на Android и другие гаджеты нагреваются, когда испытывают повышенные нагрузки, это может быть и при плохом сетевом покрытии. Об этом сообщает Газета.ru.

«Существует фактор плохого сетевого покрытия. Если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать, например, смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может разогреваться», - рассказал Филин.

Он пояснил, что в такой ситуации все силы системы гаджета брошены на условный модем, который стремится обеспечить то, что хочет получить пользователь.

«Если пользоваться смартфоном как обычно, а он вдруг начинает нагреваться, это означает, что что-то активно работает в фоновом режиме. Например, могут выгружаться или передаваться файлы», - добавил эксперт.

По его словам, пользователи, которые скачивают платные приложения со сторонних сайтов бесплатно, часто могут сталкиваться с рядом неприятностей. Например, может произойти передача личных данных посторонним или заражение вирусом. Такие процессы также могут быть причиной перегрева смартфона.

«Следующий кейс — это использование смартфона во время зарядки. Современные устройства рассчитаны на тяжелые нагрузки, для этого они понижают производительность, яркость и так далее. Тем не менее, ситуация перегрева здесь также возможна, поэтому смартфон во время подзарядки перегружать сверхсложными задачами не стоит», — заключил специалист.