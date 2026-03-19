Эксперт: передача файлов в MAX реализована с учетом максимальной безопасности

Передача файлов в MAX реализована с учетом максимальной безопасности и удобства. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

«Все документы, изображения и видео, которыми вы делитесь, также проходят через сквозное шифрование. Это исключает риски перехвата или доступа третьих лиц к вашим конфиденциальным вложениям», — сказал эксперт.

По словам специалиста, такой подход гарантирует, что каждый документ будет передан без компромиссов в безопасности, оставаясь при этом легко доступным для авторизованных получателей.

MAX — отечественный сервис для мгновенного обмена сообщениями, разработанный технологической компанией VK. Также в приложении можно подтверждать личность, получать государственные услуги и совершать платежи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.