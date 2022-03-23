РИАМО - 23 мар. Информация о том, что в столичных больницах наблюдается дефицит лекарств и медицинских изделий не соответствует действительности, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на работников ряда столичных больниц сообщил, что медикам приходится экономить лекарства, расходники и перчатки.
В ведомстве подчеркнули, что больницы также в полном объеме обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Детская больница им. Г.Н. Сперанского также полностью обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, расходными медизделиями и имеет контракты на закупку необходимых материалов и лекарственных средств. Поставки по ним идут по графику. Диагностика и лечение пациентов проводятся в полном соответствии с порядками и стандартами, утвержденными приказами Минздрава РФ.
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