РИАМО - 23 мар. Информация о том, что в столичных больницах наблюдается дефицит лекарств и медицинских изделий не соответствует действительности, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на работников ряда столичных больниц сообщил, что медикам приходится экономить лекарства, расходники и перчатки.

В ведомстве подчеркнули, что больницы также в полном объеме обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Морозовская детская больница продолжает в полном объеме проводить ПЦР-исследования пациентов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19, поступающих как экстренно, так и планово», - сказали в пресс-службе.

Детская больница им. Г.Н. Сперанского также полностью обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, расходными медизделиями и имеет контракты на закупку необходимых материалов и лекарственных средств. Поставки по ним идут по графику. Диагностика и лечение пациентов проводятся в полном соответствии с порядками и стандартами, утвержденными приказами Минздрава РФ.