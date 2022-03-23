РИАМО - 23 мар. Комитет по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ «Региональный центр торгов» объявили электронные аукционы по аренде двух одноэтажных зданий в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба объекта недвижимости расположены в деревне Насадково. Одно из зданий площадью 162 кв. м и земельный участок площадью 1 080 кв. м можно арендовать по начальной цене 96 090 рублей в год. Другое строение площадью 381 кв. м с участком в 3 026 кв. м. предлагается взять в аренду за 211 073 рубля в год.

Здания находятся в центре населенного пункта возле жилых домов и торговых точек. В 75 км от расположения строений находится МКАД, а в 500 м – остановка общественного транспорта.

Здания можно использовать для размещения складов, цехов, производственных мастерских и других коммерческих целей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 апреля на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедур 21000004710000000097, 21000004710000000098).

Сами аукционы пройдут 27 апреля. Подробнее узнать об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.