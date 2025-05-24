За 9 млн долларов продают участок земли, где жил режиссер Стэнли Кубрик

Участок земли, где жил режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик вблизи Лондона, выставили на продажу. Желающий приобрести примерно 9,7 га должен будет заплатить более 9 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills.

Территориально выставленный на продажу земельный участок, где в прошлом жил Кубрик, находится в деревне Элстри графства Хартфордшир рядом с Лондоном. Режиссер жил на данном участке в период с 1965 по 1979 годы. В это время он работал над своими самыми популярными работами — «Сиянием» и «Заводным апельсином».

На участке, где жил Кубрик, стоит трехэтажное здание. Архитектура строения с девятью спальнями выполнена в позднем викторианском стиле. Стоимость земли составляет порядка 9,4 млн долларов.

Стэнли Кубрик скончался во сне в возрасте 70 лет от сердечного приступа в 1999 году. Согласно открытым источникам, режиссер ушел из жизни менее чем через неделю, как посмотрел финальную версию своего фильма «С широко открытыми глазами».