Европейские центры ничего не говорят после того, как на российскую столицу накануне Дня победы были совершены массовые налеты беспилотников. Также «боровы, которые развели на теле Европы полчище бандеровских гнид» молчат на фоне того, что за последние несколько суток по РФ ВСУ запустили более 500 БПЛА в попытке запугать мирных жителей, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

После случившегося политики во Франции, Германии и Великобритании начнут говорить о том, что сила используется непропорционально, заявят о необходимости 30-дневного перемирия. Также они предложат ввести экономические ограничения против РФ. Но получат лишь один ответ, сказал зампред Совбеза России.

«Сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что РФ, глобальный Юг и некоторые иные государства не воспринимают порядок, который основан на правилах Запада. Государства ЕС осознают это и видят.