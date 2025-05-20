Медведев: Запад видит, что РФ не воспринимает основанный на его правилах порядок

Россия, глобальный Юг и ряд других стран не воспринимают порядок, основанный на правилах Запада, и страны Евросоюза прекрасно это понимают и видят. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости .

«Они (Запад — ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию», — заявил Медведев.

Также зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал решение украинского кризиса. По его словам, многим жителям России ближе всего путь к безоговорочной капитуляции Киева.

В рамках возобновившихся мирных переговоров между Москвой и Киевом предстоит еще большая работа над документом о мире.

По словам Медведева, уровень, на котором документ между странами будет подписан, будет зависеть от ситуации на тот момент, когда это произойдет.