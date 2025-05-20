Медведев: предстоит большая работа по будущему документу с Украиной

Предстоит проделать большую работу по возможному будущему документу Москвы с Киевом. Уровень, на котором его подпишут, будет варьироваться от ситуации, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что, если на территорию Украины отправят войска «коалиции желающих», это будет считаться рецидивом военной угрозы. Не исключено, что их признают законной целью.

Также Медведев добавил, что все государства, которые вовлечены в украинских кризис, должны перестать мешать мирному процессу.

Ранее зампред Совбеза РФ отметил, что россиянам больше нравится путь капитуляции Киева, чем иные сценарии развития событий. При этом украинский кризис может завершиться разными путями.