Медведев: путь к безоговорочной капитуляции Киева в России многим нравится

Жителям РФ гораздо больше нравится путь капитуляции Киева в решении украинского кризиса, чем другие сценарии развития событий. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума, пишет ТАСС .

По его словам, украинский кризис может решиться разными путями, но больше всего россиянам нравится именно капитуляция Киева. Если Украина откажется от мира, это будет неизбежным.

Медведев также подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному миру с устранением первопричин возникновения конфликта, а не к временному перемирию и продолжению конфликта.

Ранее Медведев заявлял, что если возобновившиеся между Москвой и Киевом переговоры приведут к неудачному финалу, то украинский кризис скатится в более ужасную стадию конфликта.

Делегации России и Украины возобновили прерванные в 2022 году переговоры в Стамбуле 16 мая. Стороны общались около двух часов и договорились продолжать контакт, а также готовятся провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».