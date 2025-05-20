Медведев: путь к безоговорочной капитуляции Киева в России многим нравится
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Жителям РФ гораздо больше нравится путь капитуляции Киева в решении украинского кризиса, чем другие сценарии развития событий. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума, пишет ТАСС.
По его словам, украинский кризис может решиться разными путями, но больше всего россиянам нравится именно капитуляция Киева. Если Украина откажется от мира, это будет неизбежным.
Медведев также подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному миру с устранением первопричин возникновения конфликта, а не к временному перемирию и продолжению конфликта.
Ранее Медведев заявлял, что если возобновившиеся между Москвой и Киевом переговоры приведут к неудачному финалу, то украинский кризис скатится в более ужасную стадию конфликта.
Делегации России и Украины возобновили прерванные в 2022 году переговоры в Стамбуле 16 мая. Стороны общались около двух часов и договорились продолжать контакт, а также готовятся провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».