Медведев: неудачные переговоры могут привести к более ужасной стадии конфликта

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае провала мирные переговоры могут привести к «более ужасной стадии» российско-украинского конфликта.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Зампред Совбеза РФ добавил, что провал переговоров между Россией и Украиной может стать отправной точкой для эскалации конфликта с привлечением новых участников и применением более разрушительных видов оружия.

16 мая представители РФ и Украины провели прямые переговоры в Стамбуле. Они стали первыми с 2022 года и длились меньше двух часов. По словам главы российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем.