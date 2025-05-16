Дмитрук: украинская делегация забыла русский язык на переговорах в Стамбуле
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил в Telegram-канале, что украинская делегация внезапно забыла русский язык во время переговоров с Россией.
По его словам, украинской делегации понадобился переводчик.
«Все дружно „забыли“ русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды», — отметил депутат.
Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.
16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.
РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.