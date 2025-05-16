Дмитрук: украинская делегация забыла русский язык на переговорах в Стамбуле

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил в Telegram-канале , что украинская делегация внезапно забыла русский язык во время переговоров с Россией.

По его словам, украинской делегации понадобился переводчик.

«Все дружно „забыли“ русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды», — отметил депутат.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.