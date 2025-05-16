сегодня в 17:31

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, сообщает ТАСС .

В ходе консультаций Киев запросил прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла это к сведению, заявлял Мединский.

Глава российской делегации также подтвердил, что в ближайшее время РФ и Украина проведут крупнейший обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Стамбульские переговоры России и Украины продлились около 1 часа 50 минут. Изначально делегаты хотели встретиться накануне, 15 мая, однако консультации перенесли на следующий день.

Прошедшие российско-украинские переговоры — продолжение мирного процесса, прерванного в первый год СВО, сообщал Мединский.