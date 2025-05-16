Мединский подтвердил подготовку крупнейшего обмена военнопленными с Украиной

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Россия и Украина в ближайшие дни проведут крупнейший обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», заявил на пресс-конференции глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский. Ранее о достижении такой договоренности рассказал министр обороны Украины и глава переговорной команды Киева Рустем Умеров, сообщает ТАСС .

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — говорил глава Минобороны Украины.

Россия и Украина провели переговоры при участии Турции 16 мая. Изначально стороны хотели встретиться накануне, 15 мая, однако консультации перенесли на следующий день.

Нынешние переговоры в Стамбуле стали продолжением мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявлял Мединский.