сегодня в 16:35

Умеров: в Стамбуле Россия и Украина согласовали обмен 2000 военнопленных

В ходе стамбульских переговоров Россия и Украина договорились в ближайшее время обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000», утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. Если обмен произойдет, то он станет крупнейшим за все время конфликта, сообщает РБК .

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал Умеров.

Украина на переговорах обсуждала в первую очередь прекращение огня и «все модальности» этого вопроса, добавил Умеров. Подробнее об этом сообщат в будущем, сказал министр.

Встреча делегаций России, Украины и представителей Турции прошла в Стамбуле 16 мая. В Сети публиковали кадры из зала переговоров.