Россия и Украина согласовали обмен 2000 военнопленных — Умеров
Умеров: в Стамбуле Россия и Украина согласовали обмен 2000 военнопленных
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В ходе стамбульских переговоров Россия и Украина договорились в ближайшее время обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000», утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. Если обмен произойдет, то он станет крупнейшим за все время конфликта, сообщает РБК.
«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал Умеров.
Украина на переговорах обсуждала в первую очередь прекращение огня и «все модальности» этого вопроса, добавил Умеров. Подробнее об этом сообщат в будущем, сказал министр.
Встреча делегаций России, Украины и представителей Турции прошла в Стамбуле 16 мая. В Сети публиковали кадры из зала переговоров.