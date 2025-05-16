сегодня в 17:13

Москва приняла к сведению, что Киев запросил прямые переговоры между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник главы государства Владимир Мединский во время беседы с прессой, сообщает ТАСС .

«Мы приняли этот запрос к сведению», — заявил Мединский по итогам российско-украинских консультаций в Стамбуле.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского «потенциально готовится», заявлял глава украинской делегации и министр обороны страны Рустем Умеров. Он добавлял, что на состоявшихся переговорах Киев в первую очередь обсуждал тему прекращения огня.

Тем временем Мединский подтвердил слова Умерова, что Москва и Киев готовятся провести крупнейший обмен военнопленными.