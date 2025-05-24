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Прилепин: почти 13 тыс политзаключенных и гражданских еще в плену на Украине

Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских еще находятся в плену на Украине. Эти значения жуткие, рассказал подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин, сообщает ТАСС .

Ранее Прилепин назвал массовое возвращение гражданских впервые за СВО небывалым событием.

По его словам, штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о необходимости инициирования практики их обмена.

23 мая между Россией и Украиной состоялся первый этап масштабного обмена пленными. РФ отдала 270 солдат и 120 гражданских, и получила столько же людей от Киева.

Среди переданных Украиной есть и мирные жители Курской области. Их ВСУ незаконно захватили во время атаки на российский регион.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сказал, что вернувшихся из украинского плена обеспечат нужными вещами. Им предоставят спальное место, одежду и еду.

Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.