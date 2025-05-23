Минобороны: Россия и Украина организовали первый этап крупного обмена пленными
Российская и украинская сторона обменялись пленными в рамках договоренностей, которых достигли в турецком Стамбуле. РФ получила 270 солдат и 120 гражданских, в том числе тех, которых ВСУ захватили в Курской области, сообщает Минобороны России.
Россия передала Украине столько же бойцов и гражданских. Солдаты находятся в Белоруссии, им оказывают помощь.
Предложенный РФ крупный обмен собираются продолжить в ближайшее время.
Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что Россия и Украина провели «крупный обмен пленными». Он поздравил обе стороны с этим событием.