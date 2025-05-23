Трамп объявил о состоявшемся «крупном обмене пленными» между Украиной и Россией
Трамп: Россия и Украина провели крупный обмен пленными
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Россия и Украина провели «крупный обмен пленными», заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он поздравил Москву и Киев с этим событием.
«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами», — написал Трамп.
Глава США также задался вопросом, может ли это событие «привести к чему-то большему».
Власти России и Украины пока не подтверждали информацию о состоявшемся обмене военнопленными.
Ранее Москва подтвердила, что обменяется с Киевом пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000». Этот обмен станет крупнейшим за всю историю СВО.