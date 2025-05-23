Трамп объявил о состоявшемся «крупном обмене пленными» между Украиной и Россией

сегодня в 12:53

Россия и Украина провели «крупный обмен пленными», заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . Он поздравил Москву и Киев с этим событием.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами», — написал Трамп.

Глава США также задался вопросом, может ли это событие «привести к чему-то большему».

Власти России и Украины пока не подтверждали информацию о состоявшемся обмене военнопленными.

Ранее Москва подтвердила, что обменяется с Киевом пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000». Этот обмен станет крупнейшим за всю историю СВО.